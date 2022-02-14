«Человек-веснушка»: Костенко впечатлила публику, показав «честное» селфи

Недавно Анастасия Костенко с семьей вернулась с Мальдив. На островах она успела получить свежий загар со всеми вытекающими последствиями. «Честным» селфи без фильтров модель поделилась в своем инстаграме.

«Я такая была первые семь дней после возвращения из отпуска. Человек-веснушка», — написала Костенко.

Фолловеров впечатлил кадр. А некоторые даже решили, что Анастасия плакала перед тем, как сделать фото.

«Даже не узнала! В миллион раз лучше всяких фильтров. Очень красивая!» — писали пользователи Сети.

больше по теме Сестры: дочь Дмитрия Тарасова от первого брака предстала с крошкой Евой от Анастасии Костенко Двенадцатилетняя Ангелина сумела подружиться с детьми своего папы Дмитрия Тарасова от третьей жены.

Напомним, Анастасия Костенко – многодетная мама. Футболисту Дмитрию Тарасову она подарила двух дочек – Милану и Еву и долгожданного сына Алексея.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.