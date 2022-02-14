«Душа в душу»: Малинина поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Александр и Эмма Малинины стали супругами в 1990 году.

Александр и Эмма Малинины отмечают годовщину свадьбы. Они стали законными супругами 13 февраля 1990 года и с тех пор неразлучны. В этом году их союзу исполнилось 32 года. По этому случаю Эмма разместила в своем инстаграме трогательные слова.

«Счастье, что мы нашли друг друга! 32 года в любви и согласии, душа в душу», — написала Малинина.

Напомним, Малинины воспитали двойняшек Устинью и Фрола, которые родились в 2000 году. Устинья пошла по стопам знаменитого папы и изучает музыку в Королевском колледже Лондона. А Фрол решил стать кинематографистом. Он получает образование в Германии.

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