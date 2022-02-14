«Это моя мечта»: Татьяна Тарасова озвучила в день рождения заветное желание, посвященное Камиле Валиевой

«Королева льда», как окрестили Татьяну Тарасову в спортивном сообществе, отметила 75-летний юбилей. В день рождения с заслуженным тренером пообщались журналисты и узнали, о чем мечтает легенда спорта.

Татьяна Тарасова пристально следит за происходящим в Пекине скандалом вокруг допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой. У 15-летней россиянки обнаружены следы запрещенного препарата, и это может стоить ей карьеры. Тарасова озвучила свое заветное желание, которое напрямую связано с маленькой фигуристкой.

«Очень хочется, чтобы Камилу Валиеву допустили до соревнований на Олимпийских играх. Это моя мечта на сегодняшний день», — призналась Татьяна Анатольевна корреспонденту «Матч ТВ».

Между тем, в день рождения Татьяны Тарасовой состоялось выездное заседание Спортивного арбитражного суда (CAS). Оно длилось семь часов, решение, принятое в ходе обсуждения, пообещали огласить 14 февраля, в канун стартов личного турнира фигуристок.

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