Гарик пожалеет, что потерял: экс-возлюбленная Харламова в монокини показала, как проводит время в бассейне

Звезда сериала «Гусар» Катерина Ковальчук в минувшие выходные устроила себе отдых в загородном комплексе. Красотка не только хорошо отдохнула, но и поплавала в бассейне. Кадры оттуда она показала в своем Instagram.

Позируя в монокини перед камерой, Ковальчук прыгнула в бассейн. Видео при этом она запустила наоборот – с конца в начало. И на финальные кадрах предстала во всей красе, демонстрируя точеную фигурку и стройные ноги.

Кстати, судя по всему, сейчас Катерина Ковальчук – завидная невеста. С Гариком Харламовым они перестали появляться вместе, а в начале года актриса даже удаляла его из друзей.

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