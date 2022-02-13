«Миссию выбора отдадим зрителям»: чем завершилась первая программа третьего сезона шоу «Маска»

Судьи проекта во главе с Филиппом Киркоровым приняли важное решение.

В воскресенье, 13 февраля, на телеканале НТВ состоялась первая программа третьего сезона самого охраняемого и засекреченного проекта – шоу «Маска».

Номинантами на вылет, по традиции, стали три участника. Угроза разоблачения нависла над Монстриком, Пончиком и Лошадью. Первого сразу же спасли зрители в студии.

А вот с двумя другими персонажами случилась сложная коллизия. Их судьба висела на волоске.

«Коллеги, давайте вспомним первый сезон, — заговорил главный судья шоу «Маска» Филипп Киркоров. — Как в первом же выпуске мы разоблачили Вадика Такменева. А он мог бы раскрыться. Давайте дадим этим артистам второй шанс! Не будем сегодня никого разоблачать. Я понимаю, что на меня сейчас обрушится много проклятий. Давайте эту миссию выбора дадим зрителям. Если они нажмут кнопку один, маски остаются. Два – мы разоблачаем».

Зрители в студии проголосовали за то, чтобы участники остались в шоу! А значит, первое разоблачение на шоу «Маска» состоится ровно через неделю, 20 февраля.

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