«Это Максим Галкин»: Филипп Киркоров уверен, что в шоу «Маска» в костюме Павлина прячется муж Аллы Пугачевой

Услышав в исполнении Павлина Арию Царицы ночи, Филипп Киркоров предположил, что это поет Максим Галкин.

На канале НТВ состоялась первая программа третьего сезона самого засекреченного и охраняемого проекта – шоу «Маска».

В нем принимают участие четырнадцать звезд российского шоу-бизнеса.

Когда на сцену вышел Павлин, судья проекта Валерия тут же заявила, что это Клава Кока. А вот председатель судейской коллегии Филипп Киркоров торопиться с выводами не стал.

Свое слово он сказал после выступления Павлина. Тот исполнил хит Верки Сердючки «Дольче Габбана». Во время номера прозвучала Ария Царицы ночи.

«Ее великолепно поет Максим Галкин, — сказал Филипп Киркоров. – А! Это Максим Галкин! И у него такие же накаченные ноги! Максим гениально изображает Царицу ночь».

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