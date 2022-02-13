«Это может быть Алина Загитова»: Регина Тодоренко попыталась рассекретить участницу «Маски» в костюме Лошади

Судьи проекта НТВ заявили, что знают, кто прячется под маской Лошади.

На НТВ стартовал третий сезон самого охраняемого и засекреченного проекта – шоу «Маска». Четырнадцать участников в роскошных костюмах будут бороться за то, чтобы как можно дольше избежать разоблачения.

Когда на сцену проекта вышла Лошадь, судьи начали восхищаться ее формами. А Регина Тодоренко тут же предположила, что в маске – звезда спорта.

«Это может быть Алина Загитова!» — заявила Регина Тодоренко.

Правда, Лошадь тут же сообщила, что не имеет никакого отношения к спорту. А вот с Филиппом Киркоровым общалась довольно близко.

После выступления Лошади заявление сделал судья проекта Тимур Родригез.

«У жюри есть версия, кто это, и она одна. Вслух мы ее произносить не будем», — заинтриговал Тимур Родригез.

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