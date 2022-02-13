«Прокат произвольной»: Алексей Ягудин показал тренировку Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, воспитанник Татьяны Тарасовой Алексей Ягудин находится в эти дни на Олимпиаде в Пекине.

Прославленный спортсмен освещает события главного спортивного мероприятия четырехлетия.

Сейчас все внимание, по понятным причинам, приковано к юной фигуристке, 15-летней Камиле Валиевой.

Алексея Ягудин показал в сторис микроблога видео тренировки Камилы Валиевой на катке. Спортсменка отрабатывала в очередной раз программу, с которой должна выйти на олимпийский лед. Фигуристка Камила Валиева чисто выполнила прыжки, в которых ей нет равных на планете.

«Камила. Прокат произвольной. Четверной сальхов. Тройной аксель», — комментировал за кадром Алексей Ягудин.

Напомним, Камила Валиева оказалась в центре скандала на Олимпиаде. Выяснилось, что в ее пробах на допинг, взятых в декабре прошлого года, оказались следы запрещенного в фигурном катании вещества.

Как раз сейчас идет заседание специальной комиссии, в ходе которого Камила Валиева даст показания. По его итогам будет принято решение о дальнейшем участии Камилы Валиевой в Олимпиаде в Пекине.

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