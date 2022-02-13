«Сынок пришел с работы»: Татьяна Тарасова поделилась теплым семейным снимком в день юбилея

Тринадцатого февраля отмечает свой юбилей заслуженный тренер СССР, воспитавшая не одного олимпийского чемпиона по фигурному катанию, Татьяна Тарасова. Ей исполнилось 75 лет.

В этот день Татьяна Анатольевна принимает поздравления от своих близких, коллег и поклонников. В числе лет, кто сказал в ее адрес теплые слова, прославленный фигурист Алексей Ягудин.

Известно, что у спортсмена и его наставницы очень теплые отношения. Алексей Ягудин и его жена Татьяна Тотьмянина дружат с Татьяной Тарасовой и часто бывают у нее в гостях. Татьяна Анатольевна считает их своей семьей и называет Ягудина сыном.

В микроблоге Татьяна Тарасова поделилась снимком, на котором запечатлена с семьей Алексея Ягудина. Кадр архивный, поскольку Алексей Ягудин сейчас находится в Пекине, освещая события Олимпиады.

«А вот и сынок пришел с работы в далеком Олимпийском Пекине. Таня, девочки, Алеша — люблю вас. Спасибо! Наша дружная семья», — подписала кадр Татьяна Тарасова.

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