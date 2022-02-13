«Моменты»: муж Навки Песков в лимонном пуховике-дутике и дочка Надя в пестром комбинезоне вышли на зимнюю прогулку

Прославленная фигуристка Татьяна Навка обожает проводить выходные активно и членов своей семьи призывает к этому же.

В микроблоге олимпийская чемпионка поделилась бесценными кадрами, на которых запечатлела мужа Дмитрия Пескова во время прогулки с дочкой Надей.

Все происходит, скорее всего, рядом с особняком, где живут Навка и Песков с дочкой Надеждой.

Дмитрий Песков покатал на ватрушке дочку Надю, которая визжала от удовольствия. Сначала отец кружил свою наследницу, а затем побежал по дороге. Надя просила, чтобы папа ускорился.

«Моменты, которые ты будешь помнить всю жизнь!» — подписала Татьяна Навка семейные кадры, которые разместила в микроблоге.

Самой спортсменки на видео нет, она осталась за кадром.

Муж Татьяны Навки на зимнюю прогулку облачился в лимонный пуховик-дутик, сочетав его с шапкой такого же оттенка. А дочку Надю родители утеплили стильным и удобным комбинезоном с пестрым принтом.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.