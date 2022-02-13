Адель призналась, что собирается стать матерью во второй раз

Планы на рождение еще одного ребенка отложены у певицы на 2023 год.

Британская певица Адель не собирается останавливаться на одном ребенке. На днях она подняла тему второй беременности, отвечая на вопросы в «Шоу Грэма Нортона».

33-летняя артистка начала объяснять, что будет с ее шоу в Лас-Вегасе, которое пришлось отменить из-за пандемии, и вдруг перешла на личное.

«Сейчас мы работаем изо всех сил, но я не хочу объявлять новый набор дат, пока не буду уверена, что все будет готово, — сказала Адель о своем музыкальном шоу. – Но это абсолютно на сто процентов состоится в текущем году. Оно должно состояться в этом году, потому что у меня есть планы на следующий год. Представьте, если мне придется все отменить, из-за того, что у меня будет ребенок!» «Мне нужно время, чтобы перезарядиться, и я хотела бы иметь больше детей. Я просто чувствую, что прервала свой девятилетний сон, начавшийся, когда у меня родился сын».

Певица пообещала, что сделает усилие над своей личной жизнью, но на этот раз не будет насовсем пропадать из поля зрения публики.

Ведущий отметил, что на «том самом» пальце звезды красуется дорогущее кольцо, и попытался выведать у Адель, помолвлена ли она со своим нынешним бойфрендом Ричем Полом. Но артистка не ответила ничего конкретного.

Напомним, в 2017 году певица вышла замуж за отца своего ребенка Саймона Конекки, но уже в 2019-м подала на развод. Тяжелое расставание с супругом вдохновило звезду на новый альбом, который теперь приносит ей музыкальные награды. В 2021-м Адель нашла свою новую любовь — спортивного агента Рича Пола.

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