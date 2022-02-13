«Я не верю в половинки»: жена Малинина рассказала, как укрепила отношения с мужем

Эмма Малинина уверена, что, если есть любовь, люди могут работать над отношениями.

Жена народного артиста Александра Малинина Эмма Малинина поделилась со своими поклонниками секретом построения крепкой семьи. Они живут вместе с 1990 года, у обоих это не первый брак, но именно в этих отношениях они абсолютно счастливы.

Супруга музыканта убеждена – важно, чтобы оба в паре любили друг друга, уважали друг друга и делали все для того, чтобы быть вместе. Построить отношения – это реально.

«Я не верю в половинки, но верю в общие интересы. Убеждена, что пара должна иметь минимум 70 процентов общих интересов, а лучше 90.

Когда любимый человек чем-то увлечен, на мой взгляд, естественное желание – быть с ним рядом. И если даже очень далек и совсем не силен в какой-то области, стараешься и подтягиваешься.

На своем примере. Муж у меня очень спортивный. А я никогда особо не была такой, хотя мне нравился балет, я танцевала, люблю гимнастику, пилатес, йогу. Но мне всегда хотелось развиваться по этой части, иметь общие планы и достижения», — поведала Эмма Малинина.

По ее словам, она постепенно стала кататься на водных лыжах, на горных лыжах, нырять на глубину (хотя боится ее), кататься на спортивном велосипеде, стала ходить в горы, хотя первое время ей было очень тяжело.

«Важно, что самой хотелось попробовать, несмотря на свои страхи. Ведь сложно проводить время вместе, если ты отказываешься разделять интересы. А зачем тогда отношения?» — заметила Малинина.

В итоге у них обоих появились общие интересы, которые сейчас придают их жизни дополнительные краски. И семья стала крепче.

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