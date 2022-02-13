«Папа, давай, давай, спортом занимайся»: Татьяна Навка подловила, как ее муж катает на ватрушке дочку Надю

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поделилась в микроблоге теплым семейным видео.

Кадры она сделала, вероятно, недалеко от своего дома. Территория утопает в снегу. А по присыпанной свежим снежком дороге муж Татьяны Навки Дмитрий Песков катает на ватрушке дочку Надю.

Сначала он кружит девочку, та радостно хохочет, а потом просит папу идти и даже бежать. Отец делает вид, что ему очень тяжело.

«Папа, давай, давай, спортом занимайся!» — слышен за кадром голос Татьяны Навки.

Фигуристка снимает зимние забавы отца и дочери на видео. Татьяна Навка уверена, что такие прогулки останутся в памяти Нади навсегда.

«Моменты, которые ты будешь помнить всю жизнь!» — подписала Татьяна Навка семейные кадры.

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