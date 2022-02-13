Дочь музыканта Курта Кобейна встречается с сыном скейтера Тони Хоука

Фрэнсис Бин Кобейн и Райли Хоук не скрывают своих чувств.

Западные СМИ обратили внимание на новый роман модели и художницы Фрэнсис Бин Кобейн, дочери легендарного Курта Кобейна. Оказывается, с 2021 года девушка встречается с наследником не менее известной фамилии – сыном скейтера Тони Хоука Райли Хоуком.

Пара оставила недвусмысленный намек на свой роман еще 1 января 2022-го. Целый год Френсис не выходила в Instagram, но вдруг нарушила «молчание», опубликовав пост с несколькими фотографиями и признавшись, что хорошо перезагрузилась, пожив без социальных сетей.

«Я хотела поделиться несколькими моментами, которые были запечатлены в прошлом году и доставили мне огромное удовольствие. Мы надеемся, что 2022 год для всех будет наполнен настоящими связями, большим количеством тепла и глубоким открытием себя», — написала наследница Кобейна.

В подборке фото, опубликованных 29-летней красавицей, имеются снимки Райли и ее самой в объятиях молодого человека.

«Счастливого Нового года, любовь моя!» — написал в комментариях Хоук. «Счастливого Нового года, дорогой! Люблю тебя больше всего», — ответила модель.

Итак, эта пара уже год как вместе.

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Напомним, ранее у Фрэнсис было несколько романов, один из которых закончился свадьбой. В 2014-2017 годах девушка была замужем за музыкантом Исаем Сильва.

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