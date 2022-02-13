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Нагулялась на морозе! Дочь Кудрявцевой в милой шапке-лапоушке прямо на улице с аппетитом слопала кукурузу

Машенька Макарова развлеклась на аттракционах на Красной площади вместе с мамой и папой.

Нагулялась на морозе! Дочь Кудрявцевой в милой шапке-лапоушке прямо на улице с аппетитом слопала кукурузу
Лера Кудрявцева с мужем и дочкой. Фото: instagram.com/leratv/

Лера Кудрявцева, хоть и обладает звездным статусом, частенько появляется в излюбленных москвичами местах развлечений.

Она любит отдыхать с дочкой Машей в парке аттракционов «Остров мечты», а накануне засветилась с наследницей и мужем хоккеистом Игорем Макаровым на променаде по Красной площади.

Наследницу Лера Кудрявцева утеплила в цветастый лыжный костюмчик и шапку-лапоушку с мехом.

Счастливая семья фотографировалась с аниматорами в костюмах исторических личностей, малышка каталась на аттракционах и пробовала местные лакомства. Больше всего Маше понравилась вареная кукуруза, которую нагулявшаяся и проголодавшаяся крошка съела с большим аппетитом.

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