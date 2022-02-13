Нагулялась на морозе! Дочь Кудрявцевой в милой шапке-лапоушке прямо на улице с аппетитом слопала кукурузу

Лера Кудрявцева, хоть и обладает звездным статусом, частенько появляется в излюбленных москвичами местах развлечений.
Она любит отдыхать с дочкой Машей в парке аттракционов «Остров мечты», а накануне засветилась с наследницей и мужем хоккеистом Игорем Макаровым на променаде по Красной площади.
Наследницу Лера Кудрявцева утеплила в цветастый лыжный костюмчик и шапку-лапоушку с мехом.
Счастливая семья фотографировалась с аниматорами в костюмах исторических личностей, малышка каталась на аттракционах и пробовала местные лакомства. Больше всего Маше понравилась вареная кукуруза, которую нагулявшаяся и проголодавшаяся крошка съела с большим аппетитом.
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