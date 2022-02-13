«Не первая и не последняя»: Сергей Глушко уверен, что девушка его сына – всего лишь мимолетное увлечение

А сам Архип Глушко считает экс-стриптизершу Мелиссу единственной и неповторимой.

Муж певицы Наташи Королевой – Сергей Глушко – рассказал, как относится к возлюбленной своего наследника Архипа.

Глушко заявил, что у его 19-летнего сына было много девушек. Но никто долгое время не оставался в статусе возлюбленной Архипа Глушко. Поэтому бывшую стриптизершу Мелиссу Сергей Глушко не воспринимает всерьез.

«С какого перепуга? Мою семью я написал. Это просто очередная девушка моего сына, не первая и не последняя. В чем проблема?», – подчеркнул Глушко в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Жена Глушко старается не вмешиваться в жизнь сына. 48-летняя Наташа Королева ранее рассказывала, что у Архипа на третьем этаже их дома есть свое «гнездышко», куда он приводит разные девиц. Но певица закрывает на это глаза.

Несмотря на слова родителей, Архип рассматривает Мелиссу в качестве своей будущей жены. Сына Королевой и Глушко не смущает, что его возлюбленная раньше танцевала в откровенных нарядах в ночных клубах.

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