Умерла Маргарита Корабельникова — актриса, озвучившая Умку

13 февраля широкой общественности стало известно о смерти актрисы дубляжа Маргариты Корабельниковой. Заслуженная артистка скончалась еще в конце 2021 года. Ей было 90 лет.

Печальную новость сообщил в социальной сети шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

«Вчера узнал, что еще в декабре скончалась Маргарита Павловна Корабельникова — голос нашего детства, тот самый Умка. А еще Пьеро, Антошка с картошкой, Гунька из «Незнайки», Вовка из «Блудного попугая» и сотни-сотни героев радиопостановок и сказок с виниловых пластинок, голоса мальчишек и девчонок из старых игровых фильмов (ведь детей всегда дублировали профессиональные актрисы)», — написал Капков в Facebook, опубликовав фотографии покойной.

В кино у Корабельниковой выдалось всего несколько эпизодических ролей. А вот как голос мультипликационных персонажей она сделала себе большую карьеру. Кроме уже перечисленных, ее можно услышать в анимационных картинах «Ореховый прутик», «Осенняя рыбалка», «Дед Мороз и лето», «Дед Мороз и серый волк», «Богатырская каша» и десятках других.

Также она озвучивала персонажей советских фильмов «Судьба человека», «Королевство кривых зеркал», «Ко мне, Мухтар!», «Варвара-краса, длинная коса», «Приключения Буратино», «Жил-был настройщик…» и многих-многих других.

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