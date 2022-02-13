Корсет вместо жилета: Утяшева выгодно показала фигуру, взяв стилевую хитрость Хромченко на вооружение

В этом сезоне активно вошел в моду бельевой стиль. Дизайнеры предложили носить в повседневной жизни корсеты и кроп-топы, сверкая прелестями фигуры. Однако далеко не каждая дама может рискнуть появиться в этих нарядах на улице, да и нормы этикета не всегда это приветствуют.

Как выйти из положения и воспользоваться фэшн-хитами, рассказала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

Ведущая порекомендовала надевать кроп-топы и корсеты поверх платьев, блузок, кофт и водолазок. Тогда нормы приличия будут соблюдены, а у вас появится возможность показать свою привязанность веяниям моды. Кроме того, корсеты могут отлично подчеркнуть и «нарисовать» талию.

Ведущая Ляйсан Утяшева выбрала как раз этот вариант, когда приобрела модный корсет во время своего шопинга. Она примерила его поверх водолазки с юбкой и тренчем нараспашку.

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