«Мы работаем, воспитываем младшую сестру или братика Зои»: умершая в сорок лет Евгения Брик мечтала о втором ребенке

Актриса Евгения Брик надеялась, что у нее с мужем Валерием Тодоровским впереди долгая жизнь.

Звезда сериалов «Оттепель», «Стиляги» и других, актриса Евгения Брик умерла в сорок лет. Ее не стало 10 февраля 2022 года.

Остался вдовцом 59-летний режиссер Валерий Тодоровский, в браке с которым Евгения Брик прожила пятнадцать счастливых лет. Предстоит научиться жить без мамы 12-летней дочери звездной пары Зое.

Евгения Брик была оптимисткой и надеялась, что проживет долгую жизнь и успеет подарить мужу второго ребенка.

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В 2018-м году Евгения Брик давала интервью Teleprogramma.pro, в котором рассказала, какой видит себя и свою семью через десять лет.

«В 2028-м Зое будет 19 лет. О боже! Я надеюсь, что она так же будет со мной делиться всем, что происходит в ее жизни. И мы будем лучшими подругами. Я вижу себя и Валеру в прекрасной форме — мы работаем, воспитываем младшую сестру или братика Зои. И у моей сестры Леры уже будут детки, мои племянники. Самое главное, что я вижу всю мою семью рядом — мы энергичные, у нас много новых идей и планов, но мы всегда успеваем заботиться друг о друге», — говорила Евгения Брик.

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