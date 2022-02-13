Национальный отбор «Евровидения-2022» на Украине закончился скандалом

На Украине прошел национальный отбор на «Евровидение-2022», в ходе которого победила исполнительница Алина Паш. Именно она теперь должна поехать в Италию, где пройдет песенный конкурс в этом году. Вот только не все поклонники украинского отбора согласны с такими итогами.

Во время национального отбора артистка исполнила патриотическую песню «Тени забытых предков». Поклонники «Евровидения» из Украины обвинили организаторов отбора в фальсификации реальных результатов.

«Как повезло, что дизлайки теперь нельзя увидеть. Ибо все понимали бы, кто на самом деле выиграл отбор. Это позор судьям», «Разочарование… Судьи, как обычно, завалили своими баллами Калуш», «Покупные судьи», – возмутились зрители в комментариях под роликом исполнения Паш.

Песню «Тени забытых предков» сравнили с композицией, которую исполнила победительница «Евровидения-2016» Джамала. Алина Паш сначала спела об украинском народе и тяготах его жизни, затем зачитала рэп на английском. Завершением номера Алины стало изображением карты Украины вместе с Крымом.

Примечательно то, что во время эфира были технические неполадки. Ведущим сообщили, что они огласили неверные результаты. Затем с экранов пропала таблица, и в итоге оценки оглашали устно, при этом постоянно путаясь. Именно это и смутило зрителей.

Напомним, ранее были объявлены имена тех, кто может поехать на музыкальный конкурс «Евровидение-2022» от России.

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