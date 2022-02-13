Савельева показала внушительный живот и рассказала, сколько набрала во время беременности

Саша Савельева в режиме онлайн пообщалась со своими поклонниками. В личном блоге звезды подписчицы поинтересовались, сколько она набрала во время беременности.

В ответ артистка выложила свое архивное фото, сделанное в этот прекрасный период времени с раздавшимся животиком и назвала весьма серьезные цифры: «16 килограммов. С 48 до 64».

Напомним, Саша Савельева родила своего единственного сына Леона от мужа Кирилла Сафонова 22 марта 2019 года. В браке с артистом она состоит с 2010 года. Исполнитель главной роли в сериале «Татьянин день» уже был ранее женат, его первая супруга родила ему дочь Анастасию. Она уже взрослая и живет в США.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.