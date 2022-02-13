«Вы легенда!»: Татьяна Навка трогательно поздравила Татьяну Тарасову с юбилеем

Олимпийская чемпионка по танцам на льду уважает и любит заслуженного тренера.

Член жюри шоу «Ледниковый период» Татьяна Навка написала поздарвление для коллеги Татьяны Тарасовой в честь ее 75-летия.

«Моя дорогая и любимая Татьяна Анатольевна, с юбилеем! Великому тренеру, замечательному учителю, воспитавшему не одно поколение звезд фигурного катания сегодня исполняется 75», – с гордостью заявила Навка.

Жена Дмитрия Пескова отметила, что Татьяна Анатольевна по достоинству может считаться легендой большого спорта.

«Уже вижу, что лента в Сети пестрит поздравлениями и теплыми словами в вашу честь, и все они 100% правда! В этот день и на долгие года я вам желаю здоровья, энергии и сил! Вы уже вписали свое имя большими буквами в историю спорта, вы легенда!», – подчеркнула Татьяна Навка.

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«Ваше доброе слово или профессиональное замечание всегда дорогого стоят и очень ценны! Для меня всегда большая честь работать вместе с вами, спасибо за ваш невероятный пример любви и преданности своему делу!», – поблагодарила Навка именинницу.

Напомним, раннее Татьяну Тарасову поздравила Алла Пугачева. Примадонна призналась в любви своей подруге и пожелала ей беречь себя.

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