Бибер, Магуайр и Кардашьян отдохнули на вечеринке, которая закончилась перестрелкой

После афтепати со множеством звезд в одном из клубов Лос-Анджелеса, рядом с заведением произошла перестрелка.

В ночь на субботу, 12 февраля, в клубе The Nice Guy была устроена большая вечеринка с участием таких звезд, как Джастин Бибер и его жена-модель Хейли, рэперы Дрейк и Lil Baby, актер Тоби Магуайр и светская львица Хлои Кардашьян.

Как сообщает издание Variety со ссылкой на местную полицию, клуб закрылся в 2 часа ночи, за 15 минут до этого все гости покинули здание. Примерно в 2:45 рядом с клубом началась драка, которая закончилась перестрелкой. Позже в больницу с ранениями попали трое мужчин 19, 24 и 60 лет. Журналистам сообщили, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии, и один из них якобы является рэпером Kodak Black (настоящее имя Билл Капри), который ранее не раз был осужден за хранение оружия и ограбления.

Об участии в криминальном инциденте других звезд, присутствовавших на вечеринке, неизвестно.

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