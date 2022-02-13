«За исключительный вклад в страну»: Сербия наградит Джонни Деппа золотой медалью

Стало известно, что исполнителю главной роли в фильме «Пираты Карибского моря» Джонни Деппу будет вручена золотая медаль. Таким образом жители Сербии поблагодарят знаменитость за вклад в развитие их страны.

Отметим, что в прошлом году Джонни Депп прилетел в столицу Сербии для озвучивания мультфильма «Тупики». Сербские власти были обрадованы тем, что звезда такого уровня внес вклад в дело Сербии.

Именно поэтому Деппа наградят золотой медалью за «исключительный вклад в страну, в ее усилия по расширению и улучшению местного арт-сообщества». Об этом сообщает tanjug.rs.

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Джонни Деппу удалось пообщаться с президентом Сербии Александром Вучичем. Глава государства поблагодарил артиста, а Депп вручил политику мягкую игрушку в виде птички тупика.

Напомним, ранее Джонни Депп собирался выставить на продажу 11 111 своих картин. Знаменитость стеснялся говорить о своем увлечении искусством. Однако теперь Джонни Депп настроен решительно показать миру портреты известных личностей, которые написал сам.

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