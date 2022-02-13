Модница на променаде: Михалкова в пуховике оттенка пыли и брюках-трубах прошлась по набережной

Экс-звезда «Уральских пельменей» живет недалеко от Москвы-реки.

Юлия Михалкова отметилась на прогулке у Москвы-реки в трендовом городском образе. Экс-звезда «Уральских пельменей» облачилась в модный пуховик-дутик оттенка пыли, свитер и актуальные брюки-трубы.

Актриса запечатлелась на набережной и рассказала своим фолловерам, что очень любит прогуливаться в центре Москвы возле Хилкова переулка, где проживает.

«Встречая или провожая солнце, люблю гулять вдоль широкой реки, прикасаясь к холодному, серому камню набережной, наслаждаясь воздухом настолько свежим и прозрачным, словно его только что влажной тряпочкой протерли от пыли.

А еще в соседних домах жили и по этим же улицам гуляли великие писатели, чьи мысли и чувства откликаются в моем сердце: Иван Тургенев и Сергей Есенин. Они также сильно, страстно и нежно любили Россию. Прекрасные были соседи!» — написала в личном блоге Юлия Михалкова.

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