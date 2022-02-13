«Береги свою буйную головушку»: Алла Пугачева поздравила Татьяну Тарасову с юбилеем

Тренеру по фигурному катанию исполнилось 75 лет.

Певица Алла Пугачева оставила в одной из последних публикаций личного микроблога поздравление подруге Татьяне Тарасовой.

Алла Борисовна пожелала тренеру по фигурному катанию оставаться всегда молодой душой. Пугачева призналась, что сильно любит Татьяну Анатольевну.

«С днем рождения, Татьяна Анатольевна Тарасова! Будь здорова и береги свою буйную головушку, но не успокаивайся никогда. Любим тебя, Танечка!», – написала в личном микроблоге Алла Пугачева.

«С днем рождения Татьяну Анатольевну! Алла Борисовна, восхищаюсь вами, никогда не забываете про друзей», «Гордость наша», «Здоровья и долгих лет счастливой жизни», «Мой кумир с детства», «Бодрости духа и многие лета! Спасибо за чемпионов по фигурному катанию», – присоединились к поздравлению Примадонны фолловеры.

Напомним, в этом году советскому и российскому тренеру исполнилось 75 лет. Татьяна Тарасова ранее опубликовала архивное фото. Так знаменитость напомнила себе и поклонникам, какой была в юности.

Татьяна Анатольевна вдохновляет многих фигуристов. Тарасова стала заслуженным тренером в 1975 году.

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