«Погода в феврале очень комфортная»: Юлия Ковальчук впервые оказалась в Египте

Артистка осталась довольна выбором страны для отдыха с семьей.

Исполнительница Юлия Ковальчук рассказала в личном микроблоге о своем опыте отдыха в Египте. Примечательно, что знаменитость оказалась в этой стране впервые.

Ковальчук проконсультировалась со своими знакомыми, которое помогли ей забронировать подходящий отель и вообще поделились впечатлениями о стране пирамид.

В итоге Юлии все понравилось. Особенно Ковальчук довольна местной кухней.

«Я никогда не была в Египте. Поэтому для тех, кто, как и я, первопроходец в этой стране, решила за время отдыха делиться и рассказывать о своих ощущениях», – отметила Юлия.

Юлия Ковальчук прогулялась в коралловом купальнике и цветочной накидке по пляжу.

«Во-первых, погода в феврале очень комфортная, особенно с детками, днем +23-25, а вот вечером +12-17», – рассказала Ковальчук.

«Отель очень красивый, большой и рассчитан как на семейный отдых, так и на возможность уединиться. Еда – просто космос. Напишу, наверное, об этом целый пост, уж больно вкусная», – заявила певица.

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