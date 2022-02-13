«Есть нельзя – жирная!»: Наталья Рудова пожаловалась на недоброжелателей

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Наталья Рудова призналась, что почти ежедневно сталкивается с хейтом.

Актрису критикуют по любому поводу. Об этом Рудова рассказала в личном микроблоге.

«Есть нельзя – жирная! Быть слишком худой нельзя – тощая! Хорошо выглядишь – сделала что-то с собой. Сделай что-то с собой, ты плохо выглядишь!», – процитировала недоброжелателей Рудова.

Также Наталья подчеркнула, что ее часто упрекают за откровенные наряды. Актрису считают прокаженной, потому что у нее нет детей. А еще Рудовой пишут о том, что она никому не нужна. Так как в свои 38 не замужем.

Подчиняйся мужчине! Тряпка, не будь под мужиком! Ты женщина и твой удел – кухня и подгузники! Ты женщина – будь самодостаточной и независимой от мужчины!», – передала советы подписчиков Наталья.

«Будь паинькой! Не выделяйся! Выделяйся, ты как серая мышь! Не ходи тусить, тусят только падшие женщины. Не напивайся! Будь удобной! Не позволяй, чтобы на тебе ездили!Не мысли широко, это раздражает», – добавила Рудова.

Актриса призналась, что в основном такие сообщения получает от других девушек. Наталья Рудова не понимает, посему женщины навязывают друг другу комплексы и ненужные принципы.

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