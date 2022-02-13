«Весь день не могла сдержать слез»: Варвара выдала дочь замуж

Исполнительница Варвара поделилась радостным известием. Ее дочь стала женой.

Избранником Вари оказался одноклассник, который шесть лет ухаживал за девушкой. Родительница Вари призналась, что плакала от счастья при виде дочери в свадебном платье.

«Весь день не могла сдержать слез, хотя очень старалась. Оказывается, свадьба любимой и единственной дочки — это что-то совершенно невероятное. До сих пор не могу прийти в себя. Теперь моя Варя — взрослая женщина, создавшая собственную семью, и я так за нее счастлива!», – заявила певица.

«Вообще, я настороженно отношусь к ранним бракам. Но дочь осознанно сделала выбор. Варя и Алексей проверили свои отношения, прежде чем оформлять их официально. Они начали встречаться еще в школе, шесть лет назад. Мы с мужем довольны ее выбором. Наша семья стала еще больше, дети счастливы, и это главное!», – отметила Варвара в беседе с 7days.

К слову, после свадьбы молодожены отправились на Сейшельские острова. Там пара проведет медовый месяц.

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