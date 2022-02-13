«У тебя большие цели и планы»: Дмитрий Маликов обратился с трогательными словами к дочери

В одном из последних постов композитора Дмитрия Маликова появился его клип с участием Стефании Маликовой. Таким спросом знаменитость поздравил дочь с днем рождения.

Отметим, что старшей наследнице Дмитрия Маликова исполнилось 22 года. В честь этого ее отец опубликовал музыкальное видео, в котором Стеша снялась еще подростком.

«С днем рождения, Стешенька! В этом клипе, который мы снимали почти десять лет назад, ты еще просто симпатичный угловатый подросток, а теперь ты стала взрослой, красивой девушкой, у тебя большие цели и планы, ты самоотверженно трудишься и уже дала нам с мамой много поводов для радости и гордости! Это очень здорово, и пусть ветер всегда будет попутным, а ты всегда будешь здорова и счастлива! Мы тебя любим», – поздравил дочь Дмитрий Маликов.

А вот младший брат Стефании сделал для любимой сестренки поздравительную открытку. Стеша осталась в восторге от подарка Маркуши.

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