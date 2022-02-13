«Если ваш муж рыбак»: Дарья Пынзарь посоветовала, что подарить избраннику на День всех влюбленных

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь разместила в личном микроблоге советы по подобру подарков к 14 февраля.

Бизнесвумен подчеркнула, что День святого Валентина – отличный способ порадовать близких. Поэтому стоит выбрать подарки для них.

«Скоро 14 февраля, пора готовиться. Конечно, мы девочки можем воспользоваться нашим беспроигрышным способом и подарить себя, но я хочу преложить вам идеи, как порадовать в этот день вашу вторую половинку», – отметила Дарья.

Начала Пынзарь с гаджетов. Дарья пошутила, что можно выбрать и носки с трусами. Однако позже добавила, что хорошее нижнее белье оценит любой возлюбленный.

Телеведущая была не против электронной книги.

«Если ваш муж рыбак или у него другое хобби, то вам очень повезло. Потому что здесь вы точно не прогадаете. Любые рыбацкие снасти он оценит», – посоветовала Дарья.

Не стоит забывать про акустическую систему или колонку, билеты на концерт или матч любимой команды, альбом с памятными и забавными фотографиями.

«Можете даже валентинку своими руками сделать. Уверена, любящий мужчина оценит», – добавила Пынзарь.

Еще оним вариантом для хорошего подарка любимому может стать настольная игра. Такой подарок может порадовать всю семью.

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