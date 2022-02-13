«Спасибо!»: повзрослевший сын Евгения Петросяна загадал желание, задув свечу на тортике

В следующем месяце Вагану исполнится два годика.

Почти два года назад в семье Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился малыш. Счастливые родители долго скрывали эту новость от общественности. Тайное стало явным лишь спустя полгода после рождения малыша.

13 февраля Вагану исполнился год и 11 месяцев. В этот день юный наследник юмориста задул свечу на торте и загадал желание. Процесс в своем инстаграме показала Татьяна Брухунова.

«Спасибо!» — сказал Ваган, изо всех сил задувая свечу.

Фанатов Татьяны умилили такие кадры.

«Красотулечка! Как вырос! Какой большой уже», — писали пользователи Сети.

Напомним, Евгений Петросян, которому в этом году исполнится 77 лет, женился на Татьяне Брухуновой в 2019-м.

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