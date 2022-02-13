«Она вдохновляет и восхищает»: Евгений Плющенко высказался в адрес Камилы Валиевой

Россиянка Камила Валиева, вокруг имени которой в последнее время разразился большой скандал, все-таки выступит в личном турнире среди одиночниц. Соревнования в короткой программе стартуют в Пекине 15 января. 15-летняя фигуристка выйдет на лед под 26 номером.

Накануне свое мнение о Валиевой высказал Евгений Плющенко. В инстаграме он написал, что Камила – одна из лучших спортсменок в истории фигурного катания.

«Ее талант уникален. Она вдохновляет и восхищает миллионы болельщиков во всем мире. Девочка, которая двигает фигурное катание вперед и поднимает его на совершенно новый уровень! Кумир для тысяч девчонок и мальчишек, которые только начинают свой путь в спорте! Верим, что эти Олимпийские игры принесут ей только радость побед и исполнения ее мечты», — написал Плющенко.

Также Евгений Плющенко пожелал Камиле Валиевой победы от лица команды и спортсменов его школы фигурного катания «Ангелы Плющенко».

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