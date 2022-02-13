Никак Прилучного не забыть! Муцениеце голосом Серябкиной «спела» пеню о бывшем

Агата Муцениеце до сих пор носит фамилию своего экс-мужа.

Агата Муцениеце в этом году решила зарыть топор войны с бывшим мужем Павлом Прилучным. Актриса заметила, что они вели себя неправильно, показывая свою обиду друг к другу, поскольку это негативно отражается на детях.

У артистки хватило силы духа первой пойти на примирение и пригласить экс-возлюбленного на день рождения сына Тимофея в Дубай.

Чуть позже Муцениеце призналась, что до сих пор носит фамилию бывшего супруга, сославшись на нелюбовь к бюрократии. Однако часть поклонников сочли уикенд артистов и этот факт, как возможность воссоединения экс-пары.

Да и Агата явно не забывает про Павла Прилучного. В личном блоге она записала вайн на песню Ольги Серябкиной «Бывшие».

«Бывшие всегда за спиной говорят плохо, А мне — так… Парни думают, что без них будет мне одиноко, А мне — так…» — звучит в композиции.

Однако не трудно догадаться, что когда человеку на самом деле безразличен бывший, он и не вспоминает его.

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