«Теперь у смерти ее лицо»: Любовь Толкалина тяжело переживает уход Евгении Брик

Актриса Любовь Толкалина не может поверить, что на 41-м году жизни умерла ее коллега Евгения Брик. Знаменитость оставила слова соболезнования родным и друзьям Брик в личном микроблоге.

Любовь заявила, что теперь у смерти очень красивое лицо. Оно принадлежит жене режиссера Валерия Тодоровского.

«Талантливо и ушла. Без единого слова, без намека, в самом зените, в расцвете, в 40 лет. Красивая Женя. Теперь у смерти ее лицо. Не налюбуешься, какое красивое», — призналась Толкалина.

Любовь Толкалина рассказала, что не сразу осознала потерю актрисы. Исполнительница главной роли в фильме «Чиновник» видела, что заголовки и посты пестрят именем Евгении Брик. Но Толкалина не могла поверить, что все они говорят о смерти актрисы.

«Сочувствую всем близким. Хочется обнять. Нет слов. Разве такие красивые умирают? Но я верю, что Бог забирает с земли в самое лучшее время для спасения души и, видимо, это было лучшее время. И не на лету она ушла. Ее душа была готова, она уже знала», – резюмировала Толкалина.

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