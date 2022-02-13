«Ваш сын Леха»: Ягудин поздравил Тарасову с юбилеем, показав уникальные архивные кадры

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отмечает свой юбилей. 13 февраля ей исполнилось 75 лет. по этому поводу Татьяна Анатольевна опубликовала в своем инстаграме архивный кадр из своей юности, а Алексей Ягудин в честь дня рождения своего тренера показал уникальные кадры со льда.

«Неповторимая! С юбилеем! Всегда с Вами и за Вас. Ваш сын Леха Ягудин», — написал олимпийский чемпион.

Фанаты присоединились к поздравлению.

«Прекрасный тренер и гениальный спортсмен – лучший тандем. С днем рождения! Здоровья Вам и спасибо за все, что Вы сделали для страны», — писали пользователи Сети.

Напомним, под руководством Татьяны Тарасовой Алексей Ягудин выиграл Олимпийские игры 2002 года, стал четырехкратным чемпионом мира.

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