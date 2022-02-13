«Душа моя»: Малинин трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы

Александр и Эмма стали супругами 32 года назад.

Александр и Эмма Малинины счастливы в браке 32 года. Свой союз они оформили 13 февраля 1990 года. Музыкант поздравил жену с этой датой, оставив трогательные слова в своем инстаграме.

«Душа моя, сегодня исполняется ровно 32 года со дня нашей свадьбы. Я так жалею что очень быстро пролетает время. Все эти годы я был счастлив рядом с тобой. Ты научила меня по-настоящему жить и любить», — написал Малинин.

Напомним, в 2000 году у супругов родились двойняшки Устинья и Фрол. Дочь артиста живет и учится в Лондоне, а сын – в Германии. Устинья пошла по стопам отца и изучает музыку, а Фрол решил реализовать себя в кинематографе.

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