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Яркость во всем: дочь Урганта позировала в леопардовой шубке и лаковых сапогах

Эрика Кикнадзе живет в США.

Яркость во всем: дочь Урганта позировала в леопардовой шубке и лаковых сапогах
Иван Ургант. Фото: Global Look Press

Более 15 лет назад шоумен Иван Ургант встретил свою давнюю знакомую Наталью Кикнадзе. Тогда ее дочь от предыдущего брака, пятилетняя Эрика уверенно взяла ведущего за руку. С тех пор Ургант стал для нее отцом.

Эрика Кикнадзе
Эрика Кикнадзе. Фото: instagram.com/e_ttg/

Эрика живет и учится в США. Она изучает дизайн и очень любит экспериментировать со своей внешностью. Сейчас  у нее ярко-розовые волосы и брови, и такого же цвета татуировки на теле. Наряды Эрика выбирает тоже кричащие.

На этот раз она облачилась в шубку с леопардовым принтом и красные лаковые сапоги на шпильке. В таком образе позировала для своего инстаграма.

«Вау! Просто королева! Прекрасно выглядишь», — писали пользователи Сети.

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