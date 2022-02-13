«Получила предложение от бывшего»: Светлана Малькова сделала шокирующее признание

После развода с Романом Мальковым, который в мае прошлого года стал четвертым мужем актрисы Анастасии Макеевой, Светлана с тремя детьми осталась жить в Словении. Художница рисует картины, помогает убирать апартаменты и бьется за алименты.

Накануне в своем микроблоге она сделала обескураживающее признание.

«Сегодня получила предложение от бывшего, что я должна переехать в Кривское и жить там. Так как в России люди прекрасно живут на 10 тысяч рублей. Соглашаться?» — написала Малькова.

Напомним, старший сын Романа и Светланы – 17-летний Андрей весной прошлого года переехал в Москву к отцу и мачехе. Бизнесмен требует с бывшей жены выплаты алиментов на его содержание.

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