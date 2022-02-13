«Такая талия!»: постройневшая Порошина появилась в бассейне с пятилетней дочкой от Древнова

Мария Порошина появилась в бассейне с младшими детьми Глафирой и Андреем. Артистка рассказала поклонникам в личном блоге, что решила отдать малышей на плавание, чтобы дети чувствовали себя в воде расслабленно и комфортно.

В Instagram она показала, как ее дочь делает первые успехи в этом деле. Многие фолловеры были впечатлены фигурой своей любимицы, заметив, что Мария заметно постройнела. Это подчеркивало силуэтное платье, которое выбрала актриса.

«Мария, такая талия у многодетной мамы!», «Какая вы красивая!», «Вы такая красавица!», «Фигура – огонь», «Не верится, что вы пятерых родили», «Машенька, вы красавица, в ваших глазах лучезарный мир обаяния», — отметились фолловеры в комментариях.

Напомним, Мария Порошина — многодетная мама. Дочь Полину она родила в гражданском браке с Гошей Куценко, наследниц Серафиму, Аграфену, Глафиру — в союзе с Ильей Древновым. Единственный сын Андрей родился 11 января 2019 года после развода Марии Порошиной и Ильи Древнова. Согласно решению суда, он не является его сыном. А вот кто его папа, актриса не говорит широкой публике.

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