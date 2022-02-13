«Порода видна»: фото внучки Никиты Михалкова потрясло публику

Знаменитый режиссер Никита Михалков – многодетный отец и 11 раз дедушка. Внучку Наташу ему подарил младший сын Артем и его жена Дарья 20 лет назад. В последнее время девушка невероятно преобразилась.

Снимком внучки в своем инстаграме поделилась Татьяна Михалкова.

«Внученька Наташа», — подписала фото жена Никиты Сергеевича.

Фанаты оценили красоту звездной наследницы.

«Красивая, утонченная. Необыкновенная красавица! Не узнать! Порода Михалковых видна», — писали пользователи Сети.

Добавим, что Наташу назвали в честь матери Никиты Михалкова. Она учится в МГУ и ведет закрытый образ жизни. Из любимых занятий – прогулки с бабушкой по музеям Москвы.

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