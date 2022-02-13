Чтобы люди улыбались! Дочь Навки в наряде Dolce & Gabbana устроила танцы в домашней обстановке

Маленькая Надя Пескова растет доброжелательной девочкой и хочет, чтобы люди и к ней относились тепло.

Младшая дочь Татьяны Навки Надя Пескова завела свою страничку в Instagram. Но оказалось, что хейт процветает не только в аккаунтах взрослых знаменитостей, но и их наследников.

«Мы сразу избавляемся от негатива и злых людей! Блокируем навсегда и ограничиваем доступ. Некоторые создают новые нулевые страницы и опять заходят, чтобы оскорбить, а мы их опять в бан. Жаль, что некоторые люди не понимают, что счастье только в их руках!» — написала фигуристка в личном блоге дочки

Чтобы сбавить градус негатива маленькая Надя Пескова устроила танцы в домашней обстановке, примерив домашний костюмчик Dolce & Gabbana. На видео, с помощью специальной программы, малышка подбирала подходящее выражение лица и остановилась на своем – улыбающемся. Это должно стать примером для ее подписчиков!

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