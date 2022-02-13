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«Мы мчим куда-нибудь»: Мария Куликова рассказала о тайном муже

Актриса несколько лет живет с Виталием Кудрявцевым.

«Мы мчим куда-нибудь»: Мария Куликова рассказала о тайном муже
Мария Куликова. Фото: Global Look Press

Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова несколько лет была счастлива в гражданском браке с актером Денисом Матросовым. Они расстались более шести лет назад. Однако после развода актриса стала скрывать личную жизнь. Только недавно стало известно, что блондинка живет с бывшим мужем Серафимы Низовской, актером Виталием Кудрявцевым.

Мария Куликова и Виталий Кудрявцев
Мария Куликова и Виталий Кудрявцев. Фото: кадр из фильма «Слишком красивая жена»

«Нет такого, что мы расстаемся надолго. Любые два-три дня свободны, и мы мчим куда-нибудь. Либо он ко мне приезжает в ту же Тверь, Ярославль, Петербург», — цитирует Куликову WMJ.ru.

Напомним, у Марии Куликовой подрастает 10-летний сын Ваня от Дениса Матросова. Кудрявцев быстро нашел общий язык с наследником актрисы. У них теплые отношения.

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