«Мы мчим куда-нибудь»: Мария Куликова рассказала о тайном муже

Актриса несколько лет живет с Виталием Кудрявцевым.

Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова несколько лет была счастлива в гражданском браке с актером Денисом Матросовым. Они расстались более шести лет назад. Однако после развода актриса стала скрывать личную жизнь. Только недавно стало известно, что блондинка живет с бывшим мужем Серафимы Низовской, актером Виталием Кудрявцевым.

«Нет такого, что мы расстаемся надолго. Любые два-три дня свободны, и мы мчим куда-нибудь. Либо он ко мне приезжает в ту же Тверь, Ярославль, Петербург», — цитирует Куликову WMJ.ru.

Напомним, у Марии Куликовой подрастает 10-летний сын Ваня от Дениса Матросова. Кудрявцев быстро нашел общий язык с наследником актрисы. У них теплые отношения.

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