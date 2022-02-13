«Наташа не изменилась, а Лукас стал больше мамин»: сын Водяновой разворошил семейный альбом

Лукас Портман вспомнил, как участвовал в модных показах с родительницей.

Старший сын Натальи Водяновой Лукас Портман разворошил семейный альбом и нашел фото из своего детства с мамой. На снимке он совсем маленький, но уже готовится к участию в модном показе Calvin Klein вместе с родительницей.

«Я всегда был модником», — признался наследник Натальи Водяновой.

В кадре он действительно выглядит, как настоящий денди в своей пиджаке цвета шоколада. Поклонники топ-модели были рады увидеть эти архивные фотографии.

«Наташа не изменилась, а Лукас стал больше мамин, тогда был копией отца», «Водянова, конечно, молодильные яблочки ест. Что тогда, что сейчас – один и тот же человек», «Милейшая фотография, очень красивая семья», «Лукас очень милый, у него добрейшие глаза», «С такой мамой по-другому не могло быть», — обсудили фолловеры кадры.

Напомним, Лукас в настоящий момент живет в Америке, отдельно от матери и отца британского аристократа Джастина Портмана. Он учится в Брауновском университете.

Наталья Водянова состояла в браке с Джастином Портманом до 2011 года. У них есть трое совместных детей — Лукас, Нева и Виктор. Сыновей Максима и Романа российская топ-модель подарила второму супругу — французскому миллионеру Антуану Арно.

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