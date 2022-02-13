Новости шоу-бизнеса: дата свадьбы Барановской, беременность Володиной и алименты мужа Макеевой

Тайная личная жизнь Юлии Барановской не дает покоя многим ее воздыхателям. 12 февраля стало известно, когда телезвезда станет невестой. А главный астролог страны Василиса Володина тем временем ждет появления на свет малыша. Новый муж Анастасии Макеевой по-прежнему выясняет отношения со своей бывшей женой, а спортсменка Елизавета Туктамышева назвала новую звезду фигурного катания, которой будет рукоплескать весь мир в скором будущем. Подробнее об этом – в обзоре Teleprogramma.pro.

Названа дата свадьбы Юлии Барановской

Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина и скрывает свою личную жизнь. Популярной ведущей приписывают романы со многими звездами шоу-бизнеса, с Григорием Лепсом в том числе. Накануне Юлия и ее коллега Максим Привалов в студии «Русского Радио» поговорили о служебных романах.

«Мы договорились поговорить о служебных романах. И о нашем с тобой тоже. Писали же, что у нас с тобой роман. Ты теперь обязан жениться!», — заявила Юлия Барановская. «Жениться на тебе? С удовольствием. 22.02.2022», — сказал Привалов.

Василиса Володина ждет ребенка

Главный телеастролог страны Василиса Володина покинула шоу «Давай поженимся!» в 2020-м. Накануне она опубликовала в своем инстаграме снимок, на котором запечатлелась в объятиях мужа. Фанаты, увидев округлившийся животик, тут же принялись поздравлять блондинку с очередным пополнением.

Только практически все пропустили ту информацию, что Василиса опубликовала архивное фото, когда носила под сердцем сына Вячеслава в 2015-м.

Муж Анастасии Макеевой вновь не платит алименты

После развода Романа Малькова прошел практически год. За это время бизнесмен-строитель успел жениться на звезде театра Анастасии Макеевой, запустить вместе с ней новый бизнес по производству косметики, а также взяться за изучение психологии.

Только вот алименты он платить не хочет. Бывшая жена Романа – Светлана Малькова и ее адвокат Ольга Синельникова утверждают, что выплат за январь так и не было. Хотя Роман настаивает на том, что отправил деньги.

Кто станет новой звездой фигурного катания после Камилы Валиевой

Олимпиада в Пекине в самом разгаре. До выхода на лед женщин в одиночном фигурном катании остается совсем немного времени. Вступит в борьбу за медали 15-летняя россиянка Камила Валиева, имя которой из-за скандала с допингом, стало одним из самых обсуждаемых.

А Елизавета Туктамышева тем временем назвала имя фигуристки, которая может стать новой звездой этого вида спорта. По мнению 25-летней спортсменки, за золото следующей Олимпиады будет биться Софья Акатьева.

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Курбан Омаров собрал детей от разных жен за одним столом

После развода Курбана Омарова и Ксении Бородино прошло полгода. Недавно стало известно, что бизнесмен встречается с женой футболиста сборной России Федора Кудряшова Анастасией. Правда, супруги являются таковыми только по документам. Наладила личную жизнь и Бородина.

Курбан же в стремительном графике находит время для своих детей от разных жен. Накануне они все вместе, а это старший сын Омарова от первого брака Омар, дочь от Бородиной Теона и старшая дочь Ксении от первого брака Маша, отметились в одном из ресторанов за обедом.

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