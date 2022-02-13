«Почти уверен»: сын Карена Шахназарова высказался о разделе квартиры на Патриарших прудах

Накануне в Сети появилась информация о том, что Карен Шахназаров подал иск в суд на собственную дочь. Причина – раздел квартиры площадью 86 квадратных метров на Патриарших прудах. Ее стоимость, как минимум, составляет 130 млн рублей.

Известно, что не так давно Анна, которая с десяти лет жила в мамой в Америке, вернулась в Россию и поселилась в квартире отца. Глава «Мосфильма» считает, что это неправильно, ведь все это время американская дочь не платила ни налоги, ни услуги ЖКХ.

Сын Шахназарова — Иван, который тоже стал режиссером, не слышал об этом.

«Я об этом первый раз слышу. Ничего не знаю ни о каком суде. Думаю, скорее всего, это неправда. Почти уверен», — цитирует «Комсомольская правда» Ивана Шахназарова.

Напомним, ранее Карен Шахназаров отказался комментировать ситуацию.

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