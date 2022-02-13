Квартирный вопрос: Шахназаров не хочет обсуждать раздел недвижимости на Патриарших прудах с американской дочкой

В США у Карена Шахназарова живет 36-летняя дочь Анна, которую в 1985 году ему родила Алена Зандер. В 1995-м она вместе с дочкой сбежала из Москвы в Америку без объяснения причин. А не так давно Анна перебралась в Россию и поселилась в квартире отца.

В собственности главы «Мосфильма» – 86-метровая квартира на Патриарших прудах. Даже по самым скромным подсчетам, ее стоимость составляет более 130 млн рублей. А накануне стало известно, что Шахназаров подал иск в суд против дочери. Якобы он намерен отсудить у нее права на половину просторной квартиры, поскольку девушка никак не принимала участия в оплате услуг ЖКХ и налогов. Так ли это на самом деле, решила выяснить «Комсомольская правда».

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«Я ничего не комментирую», — ответил Шахназаров журналисту издания.

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