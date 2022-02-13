«Не выдержало сердце»: сын Зинаиды Кириенко назвал причину ее смерти

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко умерла 12 февраля. Ей было 88 лет. В последнее время она жаловалась на упадок сил и плохо себя чувствовала, а 10 февраля звезда «Тихого Дона» попала в больницу с диагнозом геморрагический инсульт.

«Позвонили из больницы, сказали, что мамы больше нет: не выдержало сердце. Врачи говорят, что все это случилось на фоне ковида. В нем причина смерти», — цитирует сына Зинаиды Кириенко Максима «Комсомольская правда».

По словам наследника актрисы, прощание с ней скорее всего пройдет во вторник в Доме кино. Похороны будут на Троекуровском кладбище. Этим сейчас занимается Союз кинематографистов России.

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