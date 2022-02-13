Орбакайте в силуэтном платье с бахромой и на шпильках впервые выступила в Москве после отпуска

Певица исполнила своих хиты для публики. Она смогла сразить гостей своим женственным образом.

Кристина Орбакайте уже давно выступает на сцене. Она стала артисткой, пойдя по стопам своей мамы Аллы Пугачевой. Певица даже в 50 лет продолжает выпускать новые песни и собирать полные залы поклонников.

Но этот год она начала с отпуска, который провела в мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Они загорали в Майами и путешествовали по Колумбии. А накануне звезда отметилась на Бродвее, где насладилась новым мюзиклом.

12 февраля Кристина прилетала в Москву. Она в одиночестве отметилась в аэропорту. А уже вечером певица впервые в этом году выступила на публике. Она посетила ресторан на Воробьевых горах, где состоялась вечеринка.

Артистка в мини-платье с бахромой и на шпильках исполнила хиты свои. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Орбакайте сделала высокий хвост и макияж с акцентом на глаза.

Публика тепло приняла певицу.Многие стали танцевать на танцполе. Кристина без стеснения, танцевала перед гостями мероприятия.

Многие осыпали артистку комплиментами. «Ну как же мы соскучились», «Какие ноги длинные», «Кристина, краса наша любимая», «Словно 18 лет», «Вот как надо отплясывать», «Платье изумительное», «Вами все любуются», «Кристина, вы сногсшибательная», «Сложно поверить, что вам 50 лет уже», «Какая вы грациозная», «Идеальная, во всех смыслах», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: