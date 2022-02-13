«Эффект бабочки»: Александра Ревенко устроила благотворительный вечер с коктейлем собственного приготовления

На днях актриса Александра Ревенко и шеф-бармен Никита Хлопянов презентовали благотворительный коктейль «Эффект бабочки». Примечательно, что часть вырученных средств от напитков пошла на лечение нуждающихся детей.

Артистка сама разработала состав коктейля с лавандовым цветом. А бармен Хлопянов помог Ревенко его создать.

«Половина стоимости от заказа авторского коктейля будет перечислена в поддержку подопечных фонда. Название выбрано неслучайно, ведь каждый, кто заказывает этот коктейль в баре, делает лучше чью-то жизнь», – отметили организаторы фонда «Дети-бабочки» в своем Instagram-аккаунте.

Ревенко угостила гостей столичного ресторана авторским коктейлем. На благотворительном вечере собрались коллеги артистки. Среди них была и актриса Ирина Старшенбаум.

«Рецепт коктейля до последнего был тайной, которой владели только сама Александра (еще бы, ведь ингредиенты выбирали согласно ее предпочтениям) и шеф-бармен BARBOSCO Никита Хлопянов. Трогательная деталь: коктейль получился нежно-лавандового цвета, в цветах фирменного стиля фонда», – отметили создатели фонда.

Напомним, ранее Александра Ревенко появилась на шоу «Танцы со звездами».

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